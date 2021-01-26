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ПОЛИТИКА

В Украине приняли закон о всеукраинском референдуме, в США назначили госсекретаря. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий вторника, 26 января.

Всеукраинский референдум может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины
Всеукраинский референдум может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины
Фото: depositphotos.com

Рада приняла закон о всеукраинском референдуме

Документ приняли во втором чтении и в целом. Его поддержали 255 нардепов. Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что закон не идеален, однако в него включено необходимое количество предохранителей, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.

Мировая экономика в 2020 году из-за пандемии уменьшилась на 3,5%

По данным МВФ, падение испытали все крупные экономики мира: США – -3,4%, Япония – -5,1%, Канада – -5,5%, Испания – -11,1%, Франция – -9%. В 2021 году МФВ рассчитывает на рост мировой экономики на 5,5%.

Сенат США утвердил Блинкена на должность госсекретаря

58-летний Энтони Блинкен может принести присягу и вступить в должность госсекретаря США уже сегодня к концу дня.

Блинкен выступает за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией. 

Байден и Путин впервые поговорили по телефону

Президент США Джо Байден в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил поддержку США суверенитета Украины.

Генсеком ПАСЕ впервые за 72 года избрали женщину

Деспину Чатсивалиу-Цовилис избрали генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она будет возглавлять ассамблею следующие пять лет.

ПАСЕ призвала Россию прекратить агрессию по отношению к Молдове, Грузии и Украине

В ПАСЕ призвали Россию выполнить требования международного сообщества в отношении территорий трех стран. В ассамблее отметили со стороны Москвы отсутствие прогресса в реализации требований международного сообщества в отношении востока Украины, Крыма, а также ряд других "нерешенных проблем".

Кроме того, Совет Европейского союза призвал Россию освободить оппозиционного политика Алексея Навального. Президент США Джо Байден также "очень обеспокоен" ситуацией с арестом Навального.

Вакцинацию от коронавируса в Украине планируют начать в феврале

Правительство Украины собирается охватить вакцинацией "минимум 50% населения до конца 2022 года". Он также сообщил, что для хранения и доставки вакцин, требующих сверхнизких температур, государство планирует привлечь частные компании.

Врач-иммунолог Борис Донской прогнозирует, что эпидемия коронавируса в Украине закончится уже к осени 2021 года – коллективный иммунитет заменит вакцинацию. 

До конца отопительного сезона тепло и горячая вода в Украине не подорожают

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут. Штрафы и пеня за невовремя оплаченные счета за газ и тепло за январь также начисляться не будут.

В то же время платежки по сниженным тарифам начнут приходить украинцам только в марте, сообщил врио министра энергетики Юрий Витренко.

Рейтинг Зеленского упал до 20%

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, по сравнению с декабрем 2020 года поддержка президента Украины Владимира Зеленского снизилась на семь процентных пунктов. Тем не менее если бы выборы президента Украины проходили сейчас, он бы выиграл – за него готовы проголосовать 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

Зарплата президента за 2020 год составила 336 тыс. грн, из которых 65 520 грн ушло на налоги и сборы.

Теги: газ, МВФ, референдум, ПАСЕ, экономика, тарифы, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Денис Шмыгаль, цена на газ, коронавирус
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