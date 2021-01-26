Генсеком ПАСЕ впервые за 72 года избрали женщину

Деспину Чатсивалиу-Цовилис 26 января избрали генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы. За нее проголосовали 240 парламентариев, сообщила пресс-служба ПАСЕ.

На текущей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Деспину Чатсивалиу-Цовилис избрали новым генеральным секретарем ассамблеи. Она стала первой за 72 года женщиной, занявшей этот пост. Об этом 26 января сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Чатсивалиу-Цовилис будет возглавлять ведомство пять лет начиная с 1 марта 2021 года. Выборы провели путем электронного голосования с участием 96,46% парламентариев, говорится в сообщении.

По данным ПАСЕ, из 300 парламентариев Чатсивалиу-Цовилис поддержали 240. Ее ближайший оппонент Войцех Савицкий получил 60 голосов.

В пресс-службе отметили, что Чатсивалиу-Цовилис 21 год работает с парламентариями со всей Европы в ассамблее, возглавляя комитеты по мониторингу и по политическим вопросам. Она начала свою карьеру в Совете Европы в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека.

Она доктор права, имеет докторскую степень по Европейской конвенции о правах человека в институте Европейского университета во Флоренции.

В соответствии с регламентом, генеральный секретарь обеспечивает функционирование ПАСЕ, выполняет ее решения и координирует работу комитетов. Чатсивалиу-Цовилис возглавит секретариат из около 90 сотрудников, который помогает президенту и членам ассамблеи выполнять их работу и обеспечивает надлежащее проведение парламентских заседаний.

Очередная сессия ПАСЕ стартовала 25 января в смешанном формате. Члены ассамблеи участвуют в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. Она продлится до 28 января.

Во время зимней сессии также запланировано избрание заместителя генерального секретаря ассамблеи.