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Генсек ПАСЕ: Перед поездкой в РФ в 2020 году я хотела посетить Украину, но Киев не создал такой возможности

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что Украина была первой страной, которую она хотела посетить после вступления в должность генсека.

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Пейчинович-Бурич: Я хотела сначала посетить Украину, но Украина не создала такой возможности
Пейчинович-Бурич: Я хотела сначала посетить Украину, но Украина не создала такой возможности
Фото: coe.int

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в 2020 году планировала посетить Украину, но визит сорвался.

Об этом она рассказала в ходе заседания 25 января, отвечая на слова нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, который спросил ее о "конкретных результатах" поездки в Москву в октябре 2020-го. Трансляция заседания велась на канале ПАСЕ в YouTube. 

Пейчинович-Бурич отметила: первая страна, которую она хотела посетить в должности генсека – Украина. Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из первых, с кем она встретилась, готовясь после вступления в должность (это произошло в сентябре 2019 года в Нью-Йорке). 

"Относительно визита в Россию. Россия является членом Совета Европы, и перед моим вторым визитом в РФ я хотела сначала посетить Украину, но Украина не создала такой возможности, однако я считала важным из-за большого количества открытых вопросов между Советом Европы и Россией поехать туда", – подчеркнула генсек ПАСЕ. 

По данным "Европейской правды", визит Пейчинович-Бурич в Украину готовился в конце прошлого года, однако "официальный Киев не дал согласия на встречу генсека с Зеленским". Из-за этого в ПАСЕ решили отменить поездку, рассказали собеседники издания. 

Очередная сессия ПАСЕ стартовала 25 января в смешанном формате – члены ассамблеи участвуют в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. Она продлится до 28 января. 

Печийнович-Бурич находилась в Москве 19–20 октября 2020 года. Она встретилась с министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и министром юстиции Константином Чуйченко; посетила Госдуму, а также встретилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой и выступила с речью в МГИМО, сообщается на сайте ПАСЕ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Киев, Украина, ПАСЕ, Москва, Совет Европы, Владимир Зеленский, визит
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