Рейтинг Зеленского упал до 20% – опрос

По сравнению с декабрем 2020 года, поддержка президента Украины Владимира Зеленского снизилась на семь процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский – за него готовы проголосовать 19,8% среди тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

При этом в декабре 2020 года за Зеленского готовы были проголосовать 27% респондентов.

Вторую позицию в опросе КМИС занял пятый президент Украины, нардеп от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (15,7%; 13,7% – в декабре 2020 года). Замыкает тройку лидеров глава ВО "Батьківщини" Юлия Тимошенко – 11,8% (7,5% в декабре 2020-го).

В первую пятерку также вошли сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (11%) и бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Смешко (8,9%).

Согласно результатам опроса, во втором туре выборов Зеленский победил бы Порошенко: шестого президента поддержали бы 55,2% респондентов, определившихся с выбором, пятого – 44,8%.

Исследование проводилось 22 января 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего опрошено 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% – для показателей, близких к 50%, 2,7% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Зеленский также лидирует в президентском рейтинге от социологической группы "Рейтинг". По данным опроса, проведенного 2–4 января, его поддерживают 26,2% украинцев. Следом идут Бойко (16,6%) и Порошенко (13,3%).