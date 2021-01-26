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Рейтинг Зеленского упал до 20% – опрос

По сравнению с декабрем 2020 года, поддержка президента Украины Владимира Зеленского снизилась на семь процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский – за него готовы проголосовать 19,8% среди тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

При этом в декабре 2020 года за Зеленского готовы были проголосовать 27% респондентов.

Вторую позицию в опросе КМИС занял пятый президент Украины, нардеп от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (15,7%; 13,7% – в декабре 2020 года). Замыкает тройку лидеров глава ВО "Батьківщини" Юлия Тимошенко – 11,8% (7,5% в декабре 2020-го).

В первую пятерку также вошли сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (11%) и бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Смешко (8,9%).

Согласно результатам опроса, во втором туре выборов Зеленский победил бы Порошенко: шестого президента поддержали бы 55,2% респондентов, определившихся с выбором, пятого – 44,8%.

Исследование проводилось 22 января 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего опрошено 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% – для показателей, близких к 50%, 2,7% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Зеленский также лидирует в президентском рейтинге от социологической группы "Рейтинг". По данным опроса, проведенного 2–4 января, его поддерживают 26,2% украинцев. Следом идут Бойко (16,6%) и Порошенко (13,3%).

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, выборы, рейтинг, Игорь Смешко, Юрий Бойко, исследование, Владимир Зеленский, украинцы, президент, КМИС
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