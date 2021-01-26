Стало известно, сколько заработал Зеленский за второй год президентства

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского составляет 28 тыс. грн в месяц, сообщили в Государственном управлении делами.

В 2020 году Зеленский заплатил 65 520 грн налогов и сборов Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский за 2020 год получил 336 тыс. грн зарплаты. Об этом сообщили в Государственном управлении делами Украины на запрос "Українських новин".

В ведомстве отметили, что зарплата главы государства состоит только из должностного оклада, который составляет 28 тыс. грн в месяц. Поэтому за год президентства Зеленскому начислено 336 тыс. грн.

Премии и надбавки президент не получает, поскольку они не предусмотрены законом, отметили в ГУД.

По информации ведомства, из годовой зарплаты Зеленского выплачено 65 520 грн налогов и сборов. Соответственно, за год президенту выплатили 270 480 грн зарплаты.

Размер должностного оклада Зеленского остался неизменным с 2019 года. Заработная плата Зеленскому насчитывается со дня инаугурации – 20 мая 2019 года. До прихода в политику он основал студию "Квартал 95", которая занималась производством развлекательного контента.