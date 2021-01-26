ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут – Шмыгаль

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ограничила тариф на транспортировку газа на уровне 1,79 грн/м³, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: Нам удалось достичь консенсуса с властями на местах
Шмыгаль: Нам удалось достичь консенсуса с властями на местах
Фото: kmu.gov.ua

До конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут. Об этом во время выступления в Верховной Раде 26 января сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона. Нам удалось достичь консенсуса с властями на местах, мы подготовили меморандум, в ближайшее время он будет подписан", – сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ограничила тариф на транспортировку газа на уровне 1,79 грн/м³.

Штрафы и пеня за невовремя оплаченные счета за газ и тепло за январь начисляться не будут, отметил премьер.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что НКРЭКУ ограничит тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 25 января недовольные приходили к Офису президента в Киеве.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, газ, тарифы, теплоснабжение, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Горовая на Мальдивах получила сертификат дайвера
Горовая на Мальдивах получила сертификат дайвера
Делиев: Печально, что люди сейчас не могут работать, как прежде. Это значит, что завтра не на что будет покупать еду и необходимые товары
Делиев: Печально, что люди сейчас не могут работать, как прежде. Это значит, что завтра не на что будет покупать еду и необходимые товары
Американская рок-группа во время концерта изолировала зрителей в прозрачных сферах
Американская рок-группа во время концерта изолировала зрителей в прозрачных сферах
Каменских опубликовала первый пост после сообщения о смерти отца
Каменских опубликовала первый пост после сообщения о смерти отца
Умерла актриса "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Токарчук
Умерла актриса "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Токарчук
"Трудности неизбежны". Жена Бабкина впервые прокомментировала его проблемы со зрением
"Трудности неизбежны". Жена Бабкина впервые прокомментировала его проблемы со зрением
"Юрася-каскадер", "Пересматриваю 10 раз". Ткач показал катание на льду
"Юрася-каскадер", "Пересматриваю 10 раз". Ткач показал катание на льду
Делиев: Радость и смысл жизни дает семья
Делиев: Радость и смысл жизни дает семья
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова Собчак
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова – Собчак
Алина ГРЕЧАНАЯ
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
  Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе
Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе G
Дмитрий ГОРДОН
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS