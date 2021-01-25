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"Вова, уже не смешно". В Украине перекрыли несколько трасс и требуют отставки Кабмина

В Украине возобновились тарифные протесты. В Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях протестующие перекрыли дороги.

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Люди требуют уменьшения тарифов на газ и электроэнергию
Люди требуют уменьшения тарифов на газ и электроэнергию
Фото: most.ks.ua

25 января в ряде городов и областей Украины возобновились акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги.

В Киеве под зданием Офиса президента проходит акция протеста против повышения тарифов "Поздравь президента платежкой!", сообщает "Цензор.НЕТ"

Митингующие собрались возле ограждения под зданием ОП. Во двор их не пропускают правоохранители. После акции протестующие намерены поехать к госдаче, на которой проживает президент Зеленский, чтобы передать ему свои платежки за коммунальные услуги.

Фото: censor.net
Фото: censor.net

Фото: censor.net
Фото: censor.net

Участники акции требуют от властей снизить цену на газ до 3 грн за 1 м³ и национализировать облгазы и энергетические сети, чтобы ими распоряжался "народ Украины, а не олигархи", сообщает Telegram-канал PavlovskyNews. Установленный сейчас Кабмином тариф в 6,99 грн за 1 м³ они называют подачкой и намерены требовать отставки правительства.

В Полтаве несколько десятков участников акции перекрыли движение по автодороге Киев – Харьков, а затем двинулись к зданию Полтавской облгосадминистрации, сообщает kolo.news. Протестующие вышли с лозунгами "Нет власти барыг и коррупционеров", "Нет грабительским тарифам", "Не верь, не бойся, не плати". Они требовали отставки руководства Полтавской ОГА, ликвидации "Нафтогазу" и НКРЭКУ.

Фото: kolo.news.
Фото: kolo.news

Фото: kolo.news.
Фото: kolo.news

Аналогичная акция протеста состоялась в Лубнах Полтавской области, где люди перекрыли движение на трассе Киев – Харьков.

Как сообщает харьковское издание Status Quo, в понедельник в Харьковской области демонстранты перекрыли две государственные трассы – М-18 (Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта) в районе Краснограда и  М-03 (Киев – Харьков-Довжанский) в Песочине.

В Житомире около сотни человек блокировали улицу Большая Бердичевская у здания мэрии, сообщает "Журнал Житомира". Кроме уменьшения тарифов на газ и электроэнергию, они требуют отправить в отставку Кабинет Министров.

В Виннице протестующие также пикетировали здание мэрии. На митинг собрались около сотни местных жителей с плакатами "Нет тарифному геноциду", "Не будем рабами на своей земле", "Европейские тарифы? Европейские пенсии и зарплаты", сообщает 33-й канал. Участники акции в Виннице передали городскому совету обращение к президенту и премьер-министру.

В Черновицкой области жители перекрыли дорогу в селах Оршовцы и Мамаевцы Кицманского района, пишет ACC. В Черновцах протестующие освистали заместителя председателя Черновицкой облгосадминистрации Богдана Ковалюка. Они скандировали: "Позор!" и требовали, чтобы к ним вышел губернатор.

В Ивано-Франковской области дороги национального значения перекрывали в Снятине и Ямнице, сообщает "Галка". Несколько десятков человек с плакатами в руках непрерывно двигались по пешеходным переходам.

Во Львове местные жители вышли на протест против увеличения стоимости коммунальных услуг. Около 30 человек собрались под стенами областной государственной администрации, сообщает местное издание "Четвертая студия". Они требуют направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей.

Как пишет херсонское издание "Мост", несколько десятков человек с плакатами перекрыли трассу под Херсоном. Один из плакатов протестующих гласил: "Вова, уже не смешно. И ты не на "Квартале".

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.

Теги: Львов, Одесса, Харьков, Чернигов, Херсон, Полтава, газ, Житомир, энергетика, цены, пикет, тарифы, электроэнергия, Владимир Зеленский, акции протеста, цена на газ
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