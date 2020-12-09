Чем скорее будет повышен тариф на электроэнергию для населения, тем лучше – эксперт "Опоры"

Сейчас существует огромный разрыв между тарифами для бизнеса и населения, заявила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко.

Татьяна Бойко: Очевидно, что для населения нужно поднимать тарифы Фото: lb.ua

Кабинет Министров должен прийти к рыночным механизмам формирования тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей, заявила в эфире телеканала "Украина 24" координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

"Очевидно, что для населения нужно поднимать тарифы. И чем скорее это будет сделано, тем лучше, хотя я понимаю, что это очень болезненный шаг", – сказала она.

Сейчас существует огромный разрыв между тарифами для бизнеса и населения, добавила эксперт.

"То есть ничего не берется ниоткуда. Если существует какая-то дыра, то кто должен ее закрыть – или государственный бюджет, или бизнес", – подчеркнула Бойко.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.