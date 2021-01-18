Тарифные протесты продолжаются: в Полтавской и Черновицкой области перекрыли несколько дорог

В Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков.

В Украины продолжаются протесты против повышения цен на газ и тепло Фото: Поліція Чернівецької області

В Украине сегодня продолжаются протесты против повышения тарифов.

В частности, полиция Черновицкой области предупреждает об осложнении движения в направлении Ивано-Франковской области.

Сообщается, что местные жители перекрыли движение через села Мамаевцы, Дубовка, Берегомет, Неполоковка, Оршовка и в городе Кицмань. "Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги", – говорится в сообщении.

В Полтаве около 70 протестующих перекрыли движение по автодороге Киев – Харьков. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

Также несколько десятков человек пришли на площадь перед Полтавской ОГА.

Протестующие отметили, что временное снижение цены на газ, принятое 18 января на внеочередном заседании Кабмина, будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.

По информации Telegram-канала ПРОТЕСТ, в Херсоне сегодня пикетировали облгосадминистрацию.

Тарифные протесты под общим названием "Стоп тарифный геноцид" в Украине начались в первых числах января, и не прекратились и после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ.

Они уже проходили во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации.

С января в Украине тарифы на распределение газа выросли почти в два раза: в этом году стоимость данной услуги должна составить около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году. Кроме того, с января в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал), а также подорожала стоимость природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января правительство решило ввести государственное регулирование цен на газ на период действия карантина или до конца отопительного сезона. В этот период цена газа для всех бытовых потребителей должна составлять 6,99 грн за 1 м³.