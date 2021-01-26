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ДЕНЬГИ

За январь украинцам не будут начислять штрафы и пеню за газ и тепло – Шмыгаль

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство решило компенсировать домохозяйствам затраты на электрическое отопление.

Шмыгаль: Цена на газ будет устанавливаться один раз в год
Шмыгаль: Цена на газ будет устанавливаться один раз в год
Фото: kmu.gov.ua

Украинцам не будут насчитывать штрафы и пеню за долги, накопленные в январе за оплату ряда коммунальных услуг. Об этом 25 января в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует сайт правительства.

"Глава правительства подчеркнул, что штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут", – говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что Кабмин пытается сделать так, чтобы рынки электроэнергии и газа начали работать "правильно и удобно для людей".

"Во-первых, была установлена предельная цена на рынке газа с 1 февраля и до конца отопительного сезона не выше 6,99 грн за м³. Во-вторых, тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться до конца отопительного сезона. В-третьих, после консультаций с правительством и депутатами НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. – "ГОРДОН") приняло решение об ограничении тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр", – отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, в правительстве также ожидают результатов расследования Антимонопольного комитета и установления "честных прозрачных правил на рынке газа".

"Кабмином будет принято решение о компенсации домохозяйствам, в которых установлено электроотопление. И последний шаг: годовой продукт станет основным в газораспределительных компаний. То есть цена на газ будет устанавливаться один раз в год, как это делается в большинстве стран Европы", – объяснил Шмыгаль.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что НКРЭКУ ограничит тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 25 января недовольные приходили к Офису президента в Киеве.

Теги: газ, энергетика, правительство, отопление, тарифы, электроэнергия, долги, НКРЭКУ, украинцы, население, премьер-министр, Денис Шмыгаль, цена на газ, цена, Кабмин, компенсация
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