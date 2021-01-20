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Виталий Журавский
Виталий Журавский

Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины.


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"Укргаздобычу" нужно обязать отпускать украинский газ только населению. Нас вообще не должна интересовать цена газа на немецком хабе

Кабинет Министров в очередной раз соврал!

Цена газа не уменьшилась на 30%, как заявлял премьер-министр Шмыгаль.

Временно установленная цена – 6,99 грн за 1 м³ газа (без распределения). А с распределением, согласно решению Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, – 8,8 грн за 1 м³ газа.

Цены на газ, холодную и горячую воду, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", должны быть экономически обоснованными. Это отсутствует от слова совсем! Следовательно, установленные тарифы незаконны!

Представители власти неустанно повторяют один и тот же аргумент, мол, в Европе рынок определяет цену на газ. И нам надо следовать данному примеру. Но в европейских странах минимальная пенсия и минимальная зарплата в 10 раз выше, чем в Украине.

У нас 62,9% от общего числа пенсионеров (11 241 834) получают ежемесячно меньше 3000 грн в месяц. Как им оплатить платежку? Для большинства работающих это тоже проблема. Примерно в среднем 80% ежемесячного заработка надо отдать за коммунальные услуги.

Отсюда и задолженность населения по коммуналке 66,1 млрд грн. И это далеко не предел.

Что делать?

Во-первых, на законодательном уровне обязать государственную кампанию "Укргаздобычу" отпускать украинский газ исключительно для населения. Эта компания добывает ежегодно 18–20 млрд м³ газа, а население потребляет в отопительный сезон не больше 13 млрд м³. Т.е. собственного газа вполне достаточно для того, чтобы обеспечить потребности украинцев на 100%.

Не забываем о правовой норме, зафиксированной в статье 13 Конституции Украины, что земля, ее недра являются объектами права собственности украинцев. Тогда 1 м³ газа будет стоить не больше 3,5 грн. Нас вообще не должна интересовать цена газа на немецком хабе и стоимость его транспортировки для конкретного потребителя.

И хватит нас сравнивать со странами, где нет природного газа!

Источник: Журавский на связи / Telegram

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Украина, Кабинет Министров, газ, Виталий Журавский
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