Гройсман: Договоры на поставку газа по минимальной рыночной цене могли оформлять с сентября 2019 года, топлива хватало на 1,5 отопительных сезона

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что повышение стоимости газа в стране влечет за собой также рост цен на тепло и горячую воду.

Гройсман: Надо защитить семьи и сделать так, чтобы газ не был по космическим ценам Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Стоимость газа в сентябре 2019 года в Украине составляла около 6,9 грн за 1 м³ вместе с доставкой, а общего объема топлива хватало для прохождения 1,5 отопительных сезонов, однако по неизвестным причинам договоры на поставку дешевого топлива никто не оформлял, при этом продолжалась его закачка в хранилища. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Все, что нужно было принять позавчера, принимают послезавтра. Я не понимаю причину решения о росте цен на газ сейчас. С мая 2019 года я ставил требование к "Нафтогазу" снижать цену. Мы шли (правительство Гройсмана передало дела правительству Алексея Гончарука), цена газа была 6900 грн [за 1 тыс. м³] с доставкой. И дальше рынок падал", – сказал Гройсман.

Экс-премьер отметил, что на фоне падающей цены на газ общий объем запасов газа составил в августе 2019 года 19 млрд м³. Далее газ продолжали закупать по низким ценам.

"У меня вопрос: а почему в 2020 году не заключили договора с украинцами на год–два вперед? Газа было достаточно по более низкой цене [чем сейчас]. И можно было дать возможность людям получить газ дешево. Купили дешевле – получили дешевле. А не втридорога [как сейчас]. Почему и кто это допустил, и кто понесет ответственность? Почему люди заплатили больше, чем могли бы заплатить? И почему цену 6,99 грн за 1 м³ не приняли перед началом отопительного сезона?" – подчеркнул Гройсман.

Он добавил, что нынешнее повышение стоимости газа влечет за собой также рост цен на тепло и горячую воду. При этом остаются вопросы по поводу начисления субсидий для уязвимых слоев населения.

"Людей никто защищать не будет. Решение приняли "под видом COVID-19" – до апреля этого года. Коллеги, так найдите правильное решение. Надо защитить семьи и сделать так, чтобы газ не был по космическим ценам", – резюмировал Гройсман.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.