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Ограничение цены газа закладывает условия для будущего роста тарифов на тепло – эксперт центра Разумкова Белявский

Ограничение цены на газ не решит вопрос реанимации доверия общества к действиям власти, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

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Белявский: Принятое решение выглядит временным
Белявский: Принятое решение выглядит временным
Фото: Максим Белявский / Facebook

Ограничение цены на газ является ручным механизмом регулирования, который не соответствует европейской практике. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

"Решение Кабмина распространяется только на бытовых потребителей и никоим образом не учитывает теплокоммунэнерго, которые потребляют голубое топливо для производства тепла в интересах граждан. То есть закладываются условия для будущего роста тарифов на тепло", – предупредил эксперт.

Он акцентировал внимание, что реализация решения правительства расширит рынок сбыта газа для компании "Нафтогаз". При этом цена данного газа окажется значительно выше себестоимости ресурса "Укргазвидобування", который используется для удовлетворения потребностей домохозяйств.

"Фиксированная цена или ценовое ограничение – это исключительно ручной механизм регулирования, который не соответствует европейской практике. В целом принятое решение выглядит временным и таким, что стратегически не решает вопрос установления справедливой цены. Вполне ожидаемо, что такой шаг не сможет решить вопрос реанимации доверия общества к действиям власти. Социологические исследования показывают, что граждане ищут справедливости и верховенства права, а любые ручные вмешательства воспринимают по меньшей мере с настороженностью", – подчеркнул Белявский.

Он отметил, что в целом решение Кабмина нарушает договоренности с МВФ, но неизвестно, будет ли это иметь какие-либо последствия для взаимоотношений Украины с кредитором.

"Нужно дождаться решения МВФ. Сейчас сложно прогнозировать", – резюмировал собеседник.

На внеочередном заседании, которое состоялось 18 января, Кабинет Министров Украины установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. "Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Решение снизит цену на газ для украинцев в среднем на 30%", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Решение Кабмина последовало за резким увеличением тарифов на распределение газа. С начала января 2021 года они выросли почти в два раза, до 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году. Кроме того, с января в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал), а также подорожала стоимость природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³.

По Украине прошли акции протеста, связанные с увеличением коммунальных тарифов, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. 13 января правительство ввело государственное регулирование цен на газ на период действия карантина или до конца отопительного сезона.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, Кабинет Министров, газ, МВФ, НАК Нафтогаз, тарифы, Укргазвидобування, ограничения, власть, рынок, население, премьер-министр, облгаз, акции протеста, цена на газ, Кабмин, Максим Белявский
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