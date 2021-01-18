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"Будет побуждать игроков рынка заботиться об украинцах". Зеленский приветствовал решение правительства о снижении цен на газ

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми, а рынок газа должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции, заявили в его пресс-службе.

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Зеленский: Цена на газ для населения снизится более чем на 30%
Зеленский: Цена на газ для населения снизится более чем на 30%
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение правительства о снижении цены на газ для населения. Об этом он заявил 18 января, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Согласно принятому решению, цена на газ для населения снизится более чем на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также будет побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно и прежде всего заботиться о своем клиенте, то есть о простом украинце", – заявил президент.

Как отметили в пресс-службе, Зеленский уверен, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми, а рынок газа должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции.

Офис президента заявил, что решение является временным, но "играет важную роль в установлении справедливого рынка газа в Украине".

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 18 января установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

С января в Украине подорожали коммунальные услуги. Во всех областях повысилась стоимость природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

Из-за повышения тарифов в регионах начались акции протеста. Они уже проходили в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги. 15 января в Житомире митингующие, недовольные повышением тарифов на коммунальные услуги, ворвались в облсовет

Зеленский после этого на совещании с членами Кабмина заявлял, что тарифы на газ для населения "должны быть справедливыми".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, газ, население, Офис президента Украины, цена на газ, Кабмин
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