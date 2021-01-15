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ПОЛИТИКА

Украина не возвращается к госрегулированию цен на газ – замглавы Офиса президента

Введение в Украине на период карантина государственного регулирования цен на газ для населения – необходимая временная мера. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко.

Свириденко: Мы убеждены в необходимости долгосрочных и устойчивых решений
Свириденко: Мы убеждены в необходимости долгосрочных и устойчивых решений
Фото: Yulia Svyrydenko / Facebook

Украина не возвращается к государственному регулированию цен на природный газ, решение Кабинета Министров поможет справиться с критической ситуацией. О этом 15 января в Facebook написала заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко.

"Внедрение на период карантина государственного регулирования цен на газ для населения – крайне необходимая временная мера, и она является наиболее эффективной в условиях злоупотреблений со стороны компаний – поставщиков газа", – отметила она в посте.

Свириденко подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский и правительство "имеют политическую волю для продолжения реформ".

"Мы убеждены в необходимости долгосрочных и устойчивых решений, работаем над введением честных и прозрачных правил на рынке. Эта нездоровая монополия на розничном рынке является проблемой, которую надо решать уже сегодня", – считает замглавы ОП.

https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/4839055316165142

С января в Украине подорожали коммунальные услуги. Во всех областях повысилась стоимость природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

Из-за повышения тарифов в регионах начались акции протеста. Они уже проходили в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги. 15 января в Житомире митингующие, недовольные повышением тарифов на коммунальные услуги, ворвались в облсовет

После протестов президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января правительство решило ввести государственное регулирование цен на газ на период действия карантина или до конца отопительного сезона. В этот период цена газа для всех бытовых потребителей должна составлять 6,99 грн за 1 м³. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что это временная мера, цена будет действовать только во время карантина, максимум – до окончания отопительного сезона. По информации народного депутата от "Слуги народа" Юлии Гришиной, новые тарифы должны утвердить 19 января.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в Международном валютном фонде обеспокоены тем, что Кабмин Украины может ввести государственное регулирование цены на газ. Министр напомнил, что Киев в меморандуме с МВФ взял на себя четкие обязательства, что механизмы тарифообразования должны быть рыночными. 

Теги: Украина, газ, цены, тарифы, карантин, Владимир Зеленский, президент, госрегулирование, премьер-министр, Офис президента Украины, Юлия Свириденко
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