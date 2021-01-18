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Кличко призвал президента вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для отопления

Мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко призвал президента Украины вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для теплокоммунэнерго, чтобы не допустить кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов.

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Виталий Кличко: К сожалению, правительство не услышало аргументов и фактически переложило решение проблемы на органы местного самоуправления
Виталий Кличко: К сожалению, правительство не услышало аргументов и фактически переложило решение проблемы на органы местного самоуправления
Фото: klichko.org

Председатель Ассоциации городов Украины (АГУ), мэр Киева Виталий Кличко потребовал от президента Украины Владимира Зеленского не допустить прекращения теплоснабжения населения и объектов социальной сферы из-за роста цены газа. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации.

"Увеличение стоимости природного газа для предприятий теплоснабжения ухудшит их способность его оплачивать. А недостижение предприятиями ТКЭ уровня расчетов в 90 процентов приведет к прекращению газоснабжения со стороны НАК "Нафтогаз Украины". Такая ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению в населенных пунктах Украины населению и объектам социальной сферы. Кроме того, значительный рост стоимости коммунальных услуг приведет к существенному увеличению расходов из государственного бюджета на выплату льгот и субсидий, росту задолженности населения за коммунальные услуги, а также к социальному недовольству в обществе", – отмечается в обращении.

В АГУ напомнили, что 18 января 2021 Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании установил предельную цену на природный газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн/м3 и стоимость услуги на распределение природного газа не более 1,79 грн/м3.

"Приняв такое решение, правительство разделило граждан Украины на две категории: тех, кто использует природный газ для собственных нужд, в том числе индивидуального отопления, и тех, кто пользуется централизованным теплоснабжением, в стоимости которого учитывается рыночная цена на природный газ", – отмечает в обращении  Кличко.

В декабре 2020 года газ стоил предприятиям теплокоммунэнерго 6103,1 грн/тыс. м3, но в тарифе на тепло для населения учитывается стоимость природного газа 4048,5 грн/тыс. м3. Также постоянно растет стоимость услуги по распределению природного газа, это подталкивает производителей тепла повышать цены, но пересмотр тарифов на тепло приведет к их росту почти в полтора раза, отметил глава АГУ.

В Ассоциации напомнили, что еще 28 декабря 2020 года обращались к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой не допустить роста стоимости природного газа для предприятий теплокоммунэнерго.

"К сожалению, правительство не услышало аргументов и фактически переложило решение проблемы на органы местного самоуправления, то есть на бюджеты территориальных общин. Но на местном уровне такие проблемы решить невозможно из-за отсутствия механизма и средств. Ведь на конец 2020 года задолженность предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ уже составила 43,7 млрд грн, что почти на 9 млрд грн больше, чем на начало отопительного сезона", – подчеркнул Кличко.

С января в Украине тарифы на распределение газа выросли почти в два раза: в этом году стоимость данной услуги должна составить около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году. Кроме того, с января в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал), а также подорожала стоимость природного газа. По тарифам 55 газоснабжающих компаний в текущем месяце газ населению они должны были продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³.

Но согласно сегодняшнему решению правительства, украинские поставщики газа не смогут поднимать цену выше, чем 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

Тарифные протесты под общим названием "Стоп тарифный геноцид" в Украине начались в первых числах января, и не прекратились и после решения Кабмина установить госрегулирование цен на газ.

Теги: Виталий Кличко, Кабинет Министров, НАК Нафтогаз, цены, тарифы, субсидии, Ассоциация городов Украины, госрегулирование, теплоснабжение, цена, Кабмин
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