Кабмин пообещал компенсировать тарифы на электроотопление в Украине

Кабинет Министров Украины в ближайшее время примет решение о прямых выплатах тем, кто пользуется электроотоплением. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства 18 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Очень много вопросов по ситуации с электроотоплением. У нас тысячи людей на него перешли и у нас был, соответственно, льготный тариф. Правительство разработало и в ближайшее время примет механизм, который предусматривает прямые выплаты людям, у которых установлено такое электроотопление", – пообещал глава Кабмина.
Шмыгаль сказал, что это будут прямые выплаты без привязки к доходам.
"Это не субсидия в классическом понимании, а компенсация за повышение тарифа с 1 января", – уточнил он.
По мнению главы правительства, вопрос тарифов, субсидий, платежек и льгот – очень чувствительный.
"Мы пытаемся максимально прислушаться к людям. Все мы хотим, чтобы тарифы были справедливыми, цены были рыночными и, желательно, как можно ниже. Но важно, чтобы не было монополизма и сверхприбылей для олигархов", – подчеркнул премьер.
Правительство Украины 28 декабря прошлого года пересмотрело тарифы на электроэнергию для населения и отменило с 1 января 2021 года льготную цену в 90 копеек за первые 100 кВт-ч электроэнергии. В предыдущий раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.
По данным Министерства энергетики Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.
Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.