Кабмин пообещал компенсировать тарифы на электроотопление в Украине

Правительство Украины разработало и в ближайшее время примет механизм прямых выплат использующим электроотопление, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

С 1 января в Украине отменили льготную цену в 90 копеек за первые 100 кВт-ч электроэнергии Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины в ближайшее время примет решение о прямых выплатах тем, кто пользуется электроотоплением. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства 18 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Очень много вопросов по ситуации с электроотоплением. У нас тысячи людей на него перешли и у нас был, соответственно, льготный тариф. Правительство разработало и в ближайшее время примет механизм, который предусматривает прямые выплаты людям, у которых установлено такое электроотопление", – пообещал глава Кабмина.

Шмыгаль сказал, что это будут прямые выплаты без привязки к доходам.

"Это не субсидия в классическом понимании, а компенсация за повышение тарифа с 1 января", – уточнил он.

По мнению главы правительства, вопрос тарифов, субсидий, платежек и льгот – очень чувствительный.

"Мы пытаемся максимально прислушаться к людям. Все мы хотим, чтобы тарифы были справедливыми, цены были рыночными и, желательно, как можно ниже. Но важно, чтобы не было монополизма и сверхприбылей для олигархов", – подчеркнул премьер.