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Кабмин готовит законопроект, который уравняет тариф на распределение газа по всей стране, и берет под контроль энергообъекты

Законопроект, который разрабатывает Кабинет Министров Украины, позволит установить "более справедливый тариф" на распределение газа по всей стране, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль сказал, что все украинские компании, поставляющие газ бытовым потребителям, должны представить годовые тарифы
Шмыгаль сказал, что все украинские компании, поставляющие газ бытовым потребителям, должны представить годовые тарифы
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины начал подготовку законопроекта, касающегося цен на распределение газа по Украине. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабинета Министров 20 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Правительство вместе с народными депутатами готовит законопроект, который позволит в среднем по стране уравнять тариф на распределение [газа], чтобы он был более справедливым", – сказал он.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского госкомпании "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровская ГЭС и три теплоэлектроцентрали перейдут в управление Кабинета Министров.

"Министерства экономики, финансов и энергетики должны разработать решения о передаче госкомпаний "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и "Оператор рынка" Министерству энергетики. Это решение касается выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи, производителей и поставщиков электрической энергии. Эти решения крайне важны и будут способствовать дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество", – добавил премьер.

Кабмин проголосовал за соответствующее распоряжение.

Кроме того, Шмыгаль на заседании сказал, что все украинские компании, поставляющие газ бытовым потребителям, должны представить годовые тарифы. Он рассказывал, что этот вопрос обсуждали с миссией МВФ.

"Уже этой весной все газовые компании должны представить людям свои годовые продукты. Соответственно, до конца месяца я жду от Минэнерго, Минэкономики, Минсоцполитики вместе с [Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг] и [Антимонопольным комитетом] подготовленные долгосрочные инструменты для сбалансирования рынка природного газа. [...] Продукты должны быть предусматриваемыми, долгосрочными и понятными для людей", – сказал премьер.

Он анонсировал совещание с представителями местной власти о тарифах на отопление.

"Уверен, тут мы тоже выйдем на справедливое решение, чтобы местная власть не поднимала тарифы на отопление для людей", – подчеркнул Шмыгаль.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, Энергоатом, ГЭС, Укргидроэнерго, Денис Шмыгаль, Минэкономики, цена на газ
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