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Правительство уверено в успехе переговоров с МВФ о ценах на газ – Шмыгаль

Премьре-министр Украины Денис Шмыгаль считает конструктивным сотрудничество Украины и Международного валютного фонда.

Шмыгаль: Я уверен, что миссия МВФ завершит свою работу в Украине, и мы будем двигаться с ними дальше так, как и планировали
Шмыгаль: Я уверен, что миссия МВФ завершит свою работу в Украине, и мы будем двигаться с ними дальше так, как и планировали
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины и НАК "Нафтогаз України" уверены в успехе переговоров с миссией Международного валютного фонда о госрегулировании цен на газ для потребителей, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 18 января. 

Консультации, по его словам, ведут постоянно. 

"Конечно, [миссия] будет ожидать выхода конечного документа, чтобы убедиться, что мы действительно возвращаемся к тарифному регулированию. Я уверен, что миссия МВФ завершит свою работу в Украине, и мы будем двигаться с ними дальше так, как и планировали", – сказал Шмыгаль. 

Он подчеркнул, что ограничение цены на газ будет временным и вводится "в связи с существующими перекосами на рынке", но не является возвращением к режиму спецобязательств, от которого Украина отказалась в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand by. 

Кроме того, Шмыгаль сказал, что с МВФ обсуждали возможность перехода от месячного контракта на поставку газа для потребителей к годовому, как контракту по умолчанию, так как те якобы привыкли к фиксированному тарифу.

"Эти аргументы также восприняты Фондом. С ними также общался "Нафтогаз" и заверил, что ни возложение специальных обязанностей не происходит, и нерыночных механизмов мы не используем. Поэтому считаю наше сотрудничество абсолютно конструктивным", – заявил премьер. 

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 18 января установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что вопрос госрегулирования цены на газ обсуждался с представителями миссии. В МВФ были обеспокоены намерениями Украины, так как Киев в меморандуме с Фондом взял на себя четкие обязательства, что механизмы тарифообразования должны быть рыночными, подчеркивал министр 14 января. В тот же день Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с представителями Фонда по вопросу, касающемуся цены на газ.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получение еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.

21–23 декабря миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января и по данным СМИ, завершит пересмотр программы до конца этой недели. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Кабинет Министров, МВФ, НАК Нафтогаз, переговоры, Денис Шмыгаль, цена на газ
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