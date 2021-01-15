ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рябцев: В Украине никто не продает яблоки или мясо, ориентируясь на цены на парижском рынке. Почему с газом не так?

Чтобы цены на газ начали снижаться, нужно использовать альтернативные источники газа, отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" член экспертного совета при Министерстве энергетики Украины Геннадий Рябцев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рябцев: Государство, которое должно было быть независимым арбитром, приняло сторону продавцов газа
Рябцев: Государство, которое должно было быть независимым арбитром, приняло сторону продавцов газа
Фото: Геннадий Рябцев / Facebook

Методика расчета цены на газ в Украине не учитывает газ внутренней добычи, и это необходимо срочно изменить, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" член экспертного совета при Министерстве энергетики Украины Геннадий Рябцев.

"То, что происходит сейчас вокруг цен на газ, – это шоу. Обратите внимание, оно устроено только вокруг одного ресурса. А с другими энергоресурсами – теплом, горячей водой, электроэнергией – все нормально? С электроэнергией, к слову, будет то же самое уже этой весной. Что пошло не так с ценами на газ? Проявились подводные камни, заложенные в правила работы рынка с поставщиками газа и услуг по газоснабжению. Когда готовились, разрабатывались и принимались эти документы, во всех рабочих группах были представители участников рынка, которые продают газ и поставляют его, но не было потребителей. Государство, которое должно было быть независимым арбитром, в итоге приняло сторону продавцов газа. При этом закон был принят в 2015 году, после этого три года принимались подзаконные акты. Время исправить ошибки было и еще есть. Исправлять некому", – отметил Рябцев.

Он добавил, что ошибки, допущенные при составлении правил работы газового рынка, привели к формированию двух ключевых проблем в коммуникации между продавцами и поставщиками газа с одной стороны и потребителями – с другой.

"Первая проблема – потребителя убеждали: как только заработают рыночные механизмы, цены сразу снизятся. Но это возможно, лишь когда рынок сформировавшийся и с развитой конкуренцией. На газовом рынке Украины конкуренция ограничена – у нас работает всего 58 компаний, которые торгуют газом в розничном сегменте. Наличие выбора не означает, что цены будут снижаться. Чтобы это произошло, нужны альтернативные источники газа. И цены, соответствующие трем критериям – экономическая обоснованность, доступность для абсолютного большинства потребителей, прозрачность и понятность", – пояснил собеседник.

Он отметил, что из-за спекуляций на газовых хабах зимой, когда спрос возрастает, цены на газ поднимаются на уровень выше рыночных.  

"Вторая проблема – под рыночными ценами начали понимать цены, привязанные к спекулятивным котировкам на европейских газовых хабах. Участники этих хабов заинтересованы в нестабильности котировок. В результате летом котировки ниже реально рыночных, а зимой, в отопительный сезон, значительно выше, чем рыночные цены, определяемые спросом и предложением. Летом газ практически население не потребляет. Низкие цены потребители не ощущают. Зато зимой цены выше определяемых спросом и предложением. При этом существующие методики никак не учитывают внутреннюю добычу газа, запасы газа в хранилищах, доступность газа для большинства населения, и имели они в виду прозрачность и понятность своих цен для населения. Методику расчета цен срочно нужно менять. У нас же никто не продает яблоки или мясо, ориентируясь на цены на парижском рынке. Почему с газом не так?" – подчеркнул Рябцев.

По его мнению, ситуацию усугубляет неспособность властей четко объяснить населению особенности функционирования газового рынка.

"Потрясающая некомпетентность в коммуникациях. Люди не понимают отличия цены от тарифа. О цене говорим, когда есть конкретный товар: счетчик посчитал объем потребленного газа, он стоит определенную сумму. А есть услуга – газоснабжение – ее стоимость называется тарифом. Тариф мы платим не тому, кто продает газ, а оператору системы распределения за доставку купленного нами газа. Грубо говоря: купили в магазине картошку и заказали доставку на дом. Тариф определен протяженностью газовых систем, количеством абонентов и стоимостью газа, используемого для поддержания необходимого давления в сети. У нас эти понятия смешали в одну кучу (первые лица государства в том числе) и пытаются людям что-то объяснить. Они сами полные профаны", – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что устанавливая граничные цены на газ, правительство нарушает условия меморандума с МВФ.

"Что пытаются предложить людям взамен? Временно установить цену в 6.99 грн за куб. Это решение какого-то недоучившегося маркетолога. При этом в меморандуме с МВФ четко указано: правительство берет на себя обязательство не устанавливать граничных цен на природный газ. А 6,99 – это не предельная цена? Говорят, эта цена на 30% ниже рыночной. Вопрос: а кто оплатит разницу между рыночной и этой предельной ценой?" – резюмировал Рябцев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения будет снижена временно на период карантина. По его словам, поскольку самая низкая цена на украинской газовой бирже в январе была 6,99 грн, ее взяли за основу. "В связи с COVID-19 правительство имеет возможность ввести ограничения верхнего предела цен на газ", – заявил премьер.

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

По информации Telegram-канала "Протест", акции "Стоп тарифный геноцид" с требованием снизить цену на газ 15 января прошли в Лубнах, Сумах, Одессе, Херсоне, Виннице, Миргороде, Ровно, Борисполе, Донском, Харькове, Кременчуге, Чернигове, Львове и Полтаве. В Житомире люди, недовольные повышением тарифов на коммунальные услуги, ворвались в облсовет

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сказал, что Кабмин введет госрегулирование цены на газ для населения, во время карантина она не превысит 6,99 грн за м³.

14 января в "Нафтогазі" заявили, что готовы отпускать по регулируемой цене.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, газ, МВФ, энергетика, отопительный сезон, меморандум, тарифы, электроэнергия, госрегулирование, Геннадий Рябцев, власть, население, Денис Шмыгаль, цена на газ, природный газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами
  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких
Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
Умер российский актер Воробьев
Умер российский актер Воробьев
У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали рак
У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали рак
"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского
"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского
"На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку". Деятели культуры обратились к Зеленскому и Кличко
"На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку". Деятели культуры обратились к Зеленскому и Кличко G
Дочь Литвиновой снялась топлес
Дочь Литвиновой снялась топлес
"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем
"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
"Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS