Рябцев: В Украине никто не продает яблоки или мясо, ориентируясь на цены на парижском рынке. Почему с газом не так?

Методика расчета цены на газ в Украине не учитывает газ внутренней добычи, и это необходимо срочно изменить, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" член экспертного совета при Министерстве энергетики Украины Геннадий Рябцев.

"То, что происходит сейчас вокруг цен на газ, – это шоу. Обратите внимание, оно устроено только вокруг одного ресурса. А с другими энергоресурсами – теплом, горячей водой, электроэнергией – все нормально? С электроэнергией, к слову, будет то же самое уже этой весной. Что пошло не так с ценами на газ? Проявились подводные камни, заложенные в правила работы рынка с поставщиками газа и услуг по газоснабжению. Когда готовились, разрабатывались и принимались эти документы, во всех рабочих группах были представители участников рынка, которые продают газ и поставляют его, но не было потребителей. Государство, которое должно было быть независимым арбитром, в итоге приняло сторону продавцов газа. При этом закон был принят в 2015 году, после этого три года принимались подзаконные акты. Время исправить ошибки было и еще есть. Исправлять некому", – отметил Рябцев.

Он добавил, что ошибки, допущенные при составлении правил работы газового рынка, привели к формированию двух ключевых проблем в коммуникации между продавцами и поставщиками газа с одной стороны и потребителями – с другой.

"Первая проблема – потребителя убеждали: как только заработают рыночные механизмы, цены сразу снизятся. Но это возможно, лишь когда рынок сформировавшийся и с развитой конкуренцией. На газовом рынке Украины конкуренция ограничена – у нас работает всего 58 компаний, которые торгуют газом в розничном сегменте. Наличие выбора не означает, что цены будут снижаться. Чтобы это произошло, нужны альтернативные источники газа. И цены, соответствующие трем критериям – экономическая обоснованность, доступность для абсолютного большинства потребителей, прозрачность и понятность", – пояснил собеседник.

Он отметил, что из-за спекуляций на газовых хабах зимой, когда спрос возрастает, цены на газ поднимаются на уровень выше рыночных.

"Вторая проблема – под рыночными ценами начали понимать цены, привязанные к спекулятивным котировкам на европейских газовых хабах. Участники этих хабов заинтересованы в нестабильности котировок. В результате летом котировки ниже реально рыночных, а зимой, в отопительный сезон, значительно выше, чем рыночные цены, определяемые спросом и предложением. Летом газ практически население не потребляет. Низкие цены потребители не ощущают. Зато зимой цены выше определяемых спросом и предложением. При этом существующие методики никак не учитывают внутреннюю добычу газа, запасы газа в хранилищах, доступность газа для большинства населения, и имели они в виду прозрачность и понятность своих цен для населения. Методику расчета цен срочно нужно менять. У нас же никто не продает яблоки или мясо, ориентируясь на цены на парижском рынке. Почему с газом не так?" – подчеркнул Рябцев.

По его мнению, ситуацию усугубляет неспособность властей четко объяснить населению особенности функционирования газового рынка.

"Потрясающая некомпетентность в коммуникациях. Люди не понимают отличия цены от тарифа. О цене говорим, когда есть конкретный товар: счетчик посчитал объем потребленного газа, он стоит определенную сумму. А есть услуга – газоснабжение – ее стоимость называется тарифом. Тариф мы платим не тому, кто продает газ, а оператору системы распределения за доставку купленного нами газа. Грубо говоря: купили в магазине картошку и заказали доставку на дом. Тариф определен протяженностью газовых систем, количеством абонентов и стоимостью газа, используемого для поддержания необходимого давления в сети. У нас эти понятия смешали в одну кучу (первые лица государства в том числе) и пытаются людям что-то объяснить. Они сами полные профаны", – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что устанавливая граничные цены на газ, правительство нарушает условия меморандума с МВФ.

"Что пытаются предложить людям взамен? Временно установить цену в 6.99 грн за куб. Это решение какого-то недоучившегося маркетолога. При этом в меморандуме с МВФ четко указано: правительство берет на себя обязательство не устанавливать граничных цен на природный газ. А 6,99 – это не предельная цена? Говорят, эта цена на 30% ниже рыночной. Вопрос: а кто оплатит разницу между рыночной и этой предельной ценой?" – резюмировал Рябцев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения будет снижена временно на период карантина. По его словам, поскольку самая низкая цена на украинской газовой бирже в январе была 6,99 грн, ее взяли за основу. "В связи с COVID-19 правительство имеет возможность ввести ограничения верхнего предела цен на газ", – заявил премьер.

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

По информации Telegram-канала "Протест", акции "Стоп тарифный геноцид" с требованием снизить цену на газ 15 января прошли в Лубнах, Сумах, Одессе, Херсоне, Виннице, Миргороде, Ровно, Борисполе, Донском, Харькове, Кременчуге, Чернигове, Львове и Полтаве. В Житомире люди, недовольные повышением тарифов на коммунальные услуги, ворвались в облсовет.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сказал, что Кабмин введет госрегулирование цены на газ для населения, во время карантина она не превысит 6,99 грн за м³.

14 января в "Нафтогазі" заявили, что готовы отпускать по регулируемой цене.