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СМИ узнали, когда миссия МВФ завершит пересмотр программы с Украиной

Как пишет LB.ua, переговоры с Международным валютным фондом, вероятно, продолжатся в апреле. Сейчас, по данным издания, в Кабинете Министров Украины рассчитывают, что Фонд "не будет накалять ситуацию".

Миссия МВФ возобновила работу в Украине 11 января
Миссия МВФ возобновила работу в Украине 11 января
Фото: ЕРА

Миссия Международного валютного фонда, вероятно, завершит пересмотр программы сотрудничества с Украиной до конца недели. Об этом написало LB.ua 18 января. 

По данным издания, в правительстве рассчитывают, что Фонд "не будет накалять ситуацию" и по итогам работы в Украине заявит о необходимости приведения в соответствие с ранее достигнутыми договоренностями цены на газ. 

Переговоры с миссией ведет в том числе и.о. министра энергетики Юрий Витренко, который должен объяснить, что введение госрегулирования – вынужденная мера и не может рассматриваться как пересмотр договоренностей, отмечает автор статьи. 

Он утверждает, что надежд на то, что в Фонде согласятся с такой точкой зрения, мало. 

Как пишет LB.ua, переговоры, вероятно продолжатся в апреле, когда госрегулирование цены на газ будут отменено. 

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 18 января установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что вопрос госрегулирования цены на газ обсуждался с представителями миссии. В МВФ были обеспокоены намерениями Украины, так как Киев в меморандуме с Фондом взял на себя четкие обязательства, что механизмы тарифообразования должны быть рыночными, подчеркивал министр 14 января. В тот же день глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с представителями Фонда по вопросу, касающемуся цены на газ. 

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получение еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.

21–23 декабря миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Кабинет Министров, газ, МВФ, Юрий Витренко, цена на газ, Кабмин
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