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Кабмин сделал природный газ социально значимым товаром в Украине

Кабинет Министров Украины дополнил постановление о стабилизации цен на товары, которые имеют социальную значимость. Теперь таким товаром считается природный газ, цену на который установили на уровне 6,99 гривны за 1 кубический метр.

Цену на газ зафиксировали до конца карантина, или отопительного сезона
Цену на газ зафиксировали до конца карантина, или отопительного сезона
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины внес природный газ в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. Об этом говорится в постановлении №25 от 18 января, которое опубликовано на правительственном портале.

Согласно постановлению, список социально значимых товаров пополнился природным газом. Речь идет о списке, который утвержден постановлением о стабилизации цен на товары, которые имеют социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

"Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта, предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды" [НАК "Нафтогаз України"], на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр", – говорится в тексте постановления.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года. 

Теги: Кабинет Министров, НАК Нафтогаз, цена на газ, природный газ
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