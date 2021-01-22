Платежки за газ в Украине и пожар в Харькове. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
22 января в 21.00 на телеканале "Украина" начинается ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", его трансляцию в интернете ведет YouTube-канал Shuster online. В программе будут обсуждать цены на газ для населения и пожар в Харькове, во время которого погибло 15 человек. Гостями эфира станут, в частности, министр социальной политики Марина Лазебная, врио министра энергетики Юрий Витренко, глава "Нафтогазу" Андрей Коболев.
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