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Видео: Shuster online / YouTube

Платежки за газ в Украине и пожар в Харькове. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

22 января в 21.00 на телеканале "Украина" начинается ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", его трансляцию в интернете ведет YouTube-канал Shuster online. В программе будут обсуждать цены на газ для населения и пожар в Харькове, во время которого погибло 15 человек. Гостями эфира станут, в частности, министр социальной политики Марина Лазебная, врио министра энергетики Юрий Витренко, глава "Нафтогазу" Андрей Коболев.

 
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"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

Теги: Харьков, пожар, газ, энергетика, Андрей Коболев, трансляция, ток-шоу, Юрий Витренко, население, Свобода слова Савика Шустера, Марина Лазебная, пожар в доме престарелых в Харькове
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