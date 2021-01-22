Тарифы на газ и гибель людей в Харькове. 22 января в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

22 января в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят тарифы на газ для населения Украины и пожар в Харькове, в ходе которого погибли 15 человек. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
В студии обсудят, почему граждане получили высокие платежки за газ, как можно уменьшить эти тарифы, почему в доме престарелых в Харькове возник пожар и кто понесет ответственность за гибель 15 человек.
Гостями эфира станут:
- министр социальной политики Украины Марина Лазебная;
- Юрий Витренко, врио министра энергетики Украины Юрий Витренко;
- председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев;
- внештатный советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов;
- сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде, экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко;
- экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко;
- народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета Рады по вопросам бюджета Алексей Гончаренко;
- председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.
Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube