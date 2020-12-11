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Видео: Shuster online / YouTube

Донецкий концлагерь, российская вакцина и украинский локдаун. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

11 декабря на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online в очередном выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсуждают перспективы поставок российской вакцины от COVID-19 в Украину, незаконное удерживание людей в ОРДЛО и введение жесткого карантина с 8-го по 24 января следующего года. Среди гостей студии – секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, журналист, писатель, узник боевиков так называемой "ДНР" Станислав Асеев, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий и другие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Михаил Саакашвили, СНБО, боевики, Алексей Резников, карантин, Андрей Билецкий, ДНР, Михаил Радуцкий, ток-шоу, Национальный корпус, ОРДЛО, Станислав Асеев, Алексей Данилов, вакцина, Свобода слова Савика Шустера
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