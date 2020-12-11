Арестович назвал причину, по которой миротворцы ООН не появятся на Донбассе

Украина не рассматривает вариант введения миротворцев ООН на Донбасс, поскольку у России в этой организации есть право вето. Сейчас речь идет об увеличении наблюдателей ОБСЕ с 500 до 2000 человек, сообщил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

Переговоры о размещении миротворцев на Донбассе ведут с сентября 2017 года Фото: peacekeeping.un.org

Украина не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН и предлагает в четыре раза увеличить состав миссии ОБСЕ. Об этом сообщил 11 декабря на брифинге советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович. Брифинг транслировал Украинский кризисный медиацентр в YouTube.

"Что касается дорожной карты, которую обнародовал (пятый) президент (Украины Петр) Порошенко. Ну, я очень рад, что он полностью поддерживает план совместных шагов, которые предложила украинская делегация в контактной группе, они совпадают на 99%. Единственное отличие – это миротворцы ООН. Мы говорим об увеличении состава наблюдателей миссии ОБСЕ в четыре раза. Сейчас около 500, а мы планируем 2000", – сказал он.

Арестович объяснил, что Россия имеет право вето, поэтому пока вариант с миротворцами ООН не рассматривают.

"Она просто наложит вето. Год можно договариваться о том, что "давайте введем миротворцев ООН", а потом одно вето, и вся работа прахом", – описал он перспективы такого варианта.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев ООН на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил в сентябре этого года, что вопрос введения на Донбасс международных миротворцев еще не снят.

В июле 2020 года Резников говорил, что Украина работает над размещением на Донбассе миротворцев ОБСЕ.