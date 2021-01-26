Lufthansa с 1 февраля перестанет пускать на борт пассажиров в тканевых масках

С 1 февраля на рейсах авиакомпании Lufthansa в/из Германии при посадке, на борту и при выходе из самолета необходимо носить хирургические маски или маски стандартов FFP2, KN95/N95.

Немецкая авиакомпания Lufthansa с 1 февраля не будет пускать на борт самолетов пассажиров в обычных медицинских масках. Об этом 22 января сообщила пресс-служба компании.

"С 1 февраля пассажиры должны будут носить хирургические маски или маски стандартов FFP2, KN95/N95 во время посадки, полета и при выходе из самолета. Повседневные маски больше не разрешены", – говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что исключения могут сделаны только по состоянию здоровья.

"Исключение будет только в том случае, если пассажир может предъявить текущий (не старше 48 часов) отрицательный результат теста COVID-19 вместе с медицинским сертификатом, форму которого необходимо загрузить на сайте Lufthansa", – пояснили они.

В Lufthansa рассказали, что все самолеты оснащены воздушными фильтрами, которые обеспечивают качество воздуха, аналогичное такому, как в операционной. Воздух циркулирует вертикально, а не рассеивается по кабине, подчеркнули в компании.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.