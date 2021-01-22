Грузия с 1 февраля возобновит регулярное авиасообщение

Авиарейсы в Грузии будут выполняться с соблюдением всех медицинских протоколов и мер безопасности, заявила глава минэкономики страны Натия Турнава.

В Грузии ожидают, что первые группы путешественников прилетят к ним "из более безопасных стран", где уже начата вакцинация от коронавируса Фото: depositphotos.com

Грузия с 1 февраля полностью отменит ограничения на международное регулярное авиасообщение. Об этом заявила глава минэкономики страны Натия Турнава, сообщает агентство "Новости – Грузия".

"Допущены будут регулярные рейсы. Это означает, что все авиакомпании, которые до сих пор действовали или продолжают действовать в Грузии, или же новые компании, которые высказали пожелание зайти в Грузию, смогут спланировать регулярные полеты и выполнять их с определенной частотой", – сказала Турнава.

При этом она подчеркнула, что авиарейсы будут выполняться "с соблюдением всех медицинских протоколов и мер безопасности".

По словам главы грузинского ведомства, власти страны не считают, что возобновление авиасообщения приведет к дополнительным угрозам для граждан.

Также Турнава отметила, что первые группы путешественников прибудут в Грузию "из более безопасных стран", где уже начата вакцинация от коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса Грузия закрыла свои границы для иностранцев в марте 2020 года. Правительство страны неоднократно переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. В последний раз запрет был продлен до 31 января этого года.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, коронавирусом в Грузии инфицированы почти 252 тыс. человек, умерли 3022 пациента с COVID-19.