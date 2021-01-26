Сенат США утвердил Блинкена на должность госсекретаря

58-летний Энтони Блинкен может принести присягу и вступить в должность госсекретаря США к концу дня.

Сенат США 26 января утвердил кандидатуру дипломата Энтони Блинкена на пост госсекретаря США. Об этом сообщает "Голос Америки".

Он может принести присягу и вступить в должность уже к концу дня.

Блинкен родился 58 лет назад в Нью-Йорке в семье влиятельного юриста Дональда Блинкена и менеджера танцевальной труппы Мерса Каннингема Джудит Блинкен.

По информации The New York Times, дед Блинкена Морис родился в Киеве, когда город был частью Российской империи. Он иммигрировал в США, окончил Нью-Йоркский университет в 1921 году, стал известным юристом, основателем Американского института Палестины, отчеты которого помогли убедить правительство США поддержать создание Государства Израиль.

В середине 1990-х Энтони Блинкен стал спичрайтером президента Билла Клинтона по внешнеполитическим вопросам, работал в аппарате Совета национальной безопасности США с 1994-го по 2001-й, курировал европейское и канадское направления. Блинкен – экс-советник по вопросам национальной безопасности и давний соратник 46-го президента США Джо Байдена.

Блинкен выступил за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией. Об этом он заявил на слушании в комитете по иностранным делам Сената США 19 января.