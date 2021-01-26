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Великобритания стала первой страной Европы со 100 тыс. жертв COVID-19

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Соединенное Королевство входит в пятерку стран с самым большим числом смертей от коронавирусной инфекции.

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За все время пандемии в Великобритании COVID-19 подтвердили у более 3,6 млн человек
За все время пандемии в Великобритании COVID-19 подтвердили у более 3,6 млн человек
Фото: EPA

От коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобритании скончалось более 100 тыс. человек, сообщило 26 января правительство страны. 

В период 9–15 января в Великобритании было зарегистрировано 7776 летальных случаев от COVID-19. Общее число смертей превысило 103 тыс.

По официальным данным, за все время пандемии в Великобритании подтверждено более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 (статистику о выздоровевших страна не публикует). За последние сутки инфекцию выявили у 20 089 человек. 

Как отметила BBC, Великобритания стала первой страной Европы, в которой количество смертей от COVID-19 превысило 100 тыс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на пресс-конференции, что он несет полную ответственность за действия правительства во время пандемии, и отметил, что оно сделало все, что могло.

По информации правительства на 25 января, в Соединенном Королевстве почти 6,9 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 4,7 млн – вторую (население страны составляет около 66,8 млн). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, Великобритания занимает пятую позицию в мире и по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и по количеству жертв. 

В декабре 2020 года стало известно, что в Великобритании выявили новый тип коронавируса. "Британский" штамм распространяется быстрее и более заразен, чем SARS-CoV-2, заявили в ВОЗ. По словам Джонсона, новый штамм может вызывать более высокую смертность.

Теги: Великобритания, смерть, вирус, смертность, Борис Джонсон, жертвы, Европа, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Британия, пандемия, коронавирус
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