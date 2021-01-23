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"Британский" штамм коронавируса может быть более смертельным – Джонсон

Есть "некоторые свидетельства" тому, что в дополнение к более высокой заразности штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Великобритании, может вызывать более высокую смертность, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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Джонсон предупредил о вероятной опасности новой мутации
Джонсон предупредил о вероятной опасности новой мутации
Фото: ЕРА

Мутация коронавируса SARS-CoV-2, которую впервые обнаружили в Великобритании, может вызывать более высокий уровень смертности. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил на брифинге 22 января, сообщает ВВС

По словам Джонсона, "есть некоторые свидетельства" того, что вдобавок к высокой заразности этот штамм может быть более смертельным. 

Национальная служба здоровья Британии и ученые Имперского колледжа Лондона, Лондонской школы гигиены и тропической медицины а также Университет Эксетера проводят исследования, чтобы оценить, насколько более опасным может быть так называемый британский штамм коронавируса. Они пришли к выводу, что "существует реальная возможность" того, что он более смертоносный, однако результаты исследования еще не окончательные, отмечает ВВС. 

Ученые предполагают, что быстрота распространения этого штамма выше на 30–70%, а показатель летальности выше на 30%. 

Телеканал сравнивает смертельность SARS-CoV-2 и его "британской" мутации на примере 1 тыс. 60-летних инфицированных: если при инфицировании SARS-CoV-2 есть вероятность, что 10 человек из 1 тыс. умрет, то при заражении мутировавшим штаммом – 13. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

15 декабря министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Новые, отличающиеся от британского штамма мутации обнаружили также в ЮАР и Кении.

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Британия, пандемия, коронавирус
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