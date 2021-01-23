В мире сделали уже более 60 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

В мире по состоянию на утро 23 января сделали более 60,3 млн прививок против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Вакцинация стартовала в 55 странах.
Самое большое число доз вакцины ввели в:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 15 января 2020 года, в мире 64 вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Проводятся доклинические испытания 173 вакцин.
В Украине вакцинация пока не начиналась. Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал подписание контракта с еще одной компанией, но сказал, что пока не может ее называть.
В ВОЗ заявляли, что большую часть вакцин купили страны с высоким и средним уровнем дохода.