Число случаев COVID-19 в США приближается к 25 млн

В мире по состоянию на утро 23 января подтвердили 98,2 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.
От коронавирусной инфекции в мире умерло 2,1 млн человек, выздоровело 54,1 млн заболевших.
Странами с наибольшим распространением вируса являются:
Украина в списке на 17-м месте. По данным украинского Минздрава, в стране по состоянию на утро 23 января коронавирус подтвердили у 1,19 млн человек, 942,1 тыс. заболевших выздоровели, 21,8 тыс. – умерли.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.