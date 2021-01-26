Почему поляк может прийти на референдум и отозвать своего мэра или депутата, а украинец – не может? Не нужно проявлять неуважение к народу

У нас есть ряд законопроектов, которые мы точно обещали принять. Мы сказали, что проголосуем за народовластие, – значит, мы должны это сделать. Какая форма законопроекта – давайте обсуждать. Но то, что мы должны выполнять обещания, – это очевидные вещи.

К слову, у нас 226 голосов. Мы не можем сказать, что нам их не хватило потому, что не хватило голосов членов нашей партии. У нас есть 226 голосов. И правильно ставит руководство фракции вопрос: если мы не можем найти 226 голосов за знаковые законопроекты – а проект закона о народовластии точно знаковый, он был первым, который мы и президент обещали принять; он вносит законопроект, а его же партия, оказывается, не хочет голосовать – то в чем тогда суть? И в данном случае я понимаю руководство партии. Давайте обсуждать законопроект, а не избегать ответственности за голосование. А то начинается: "пятая колонна", "нельзя" и так далее. Что нельзя?

Нельзя людям доверить управление страной? Ну, давайте тогда посмотрим Конституцию, где говорится, что единственным источником власти в Украине является народ.

Почему поляк может стать субъектом законодательной инициативы? Он же может с такими же поляками объединиться и, написав законопроект, добиться голосования по нему. Почему украинцам нельзя этого делать?

Почему поляк может прийти на местный референдум и отозвать своего мэра или депутата? Почему украинец не может этого делать? Не нужно манипулировать и проявлять неуважение к народу.

(Сегодня Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме. Его поддержали 255 нардепов. – "ГОРДОН").

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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