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Рада на этой неделе может рассмотреть законопроект о референдуме

После принятия законопроекта о народовластии путем всеукраинского референдума в парламент будут поданы другие проекты законов о народовластии, заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

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В ближайшее время Рада может рассмотреть законопроект о референдуме
В ближайшее время Рада может рассмотреть законопроект о референдуме
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект о народовластии путем всеукраинского референдума на этой пленарной неделе. Об этом во время заседания согласительного совета глав депутатских фракций и групп сказал спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Думаю, на этой неделе успеем рассмотреть законопроект о референдуме", – сказал Разумков.

Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что в будущем будут поданы другие законопроекты о народовластии.

"Некоторые из них наработаны, в частности, законопроекты о местных референдумах", – сказал он.

Законопроект №3612 о референдуме в первом чтении 18 июня поддержало 252 депутата при минимально необходимых 226. Президент Украины Владимир Зеленский подал его в парламент 9 июня и определил как неотложный.

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины") Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений. При этом на один референдум должен выноситься один вопрос.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Законопроект предполагает возможность электронного голосования на референдуме. В пояснительной записке к законодательной инициативе отмечается (.docx), что это "ключевая новация законопроекта, выделяющая его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, референдум, законопроект, Дмитрий Разумков
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