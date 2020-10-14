Верховная Рада в ноябре может принять законопроект о всеукраинском референдуме – Разумков

Законопроект о всеукраинском референдуме в первом чтении поддержали 252 депутата при минимально необходимых 226. Во втором чтении и в целом его могут принять в ноябре, заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает, что законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум депутаты могут принять во втором чтении и в целом в ноябре. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Что касается законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии… Сейчас он готовится ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре… Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать", – сказал Разумков в ответ на вопрос журналистов о том, когда депутаты примут законопроект о народовластии.

Законопроект о референдуме в первом чтении поддержало 252 депутата при минимально необходимых 226. Президент Украины Владимир Зеленский подал его в парламент 9 июня и определил как неотложный.

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины") Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений. При этом на один референдум должен выноситься один вопрос.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Законопроект предполагает возможность электронного голосования на референдуме. В пояснительной записке к законодательной инициативе отмечается (.docx), что это "ключевая новация законопроекта, выделяющая его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде".