Сниженные платежки на газ начнут приходить только в марте – врио министра энергетики Витренко

Ограничить предельную цену газа для населения с 1 января было невозможно, заявил временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

В феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний, платежки за февраль с сниженной ценой газа 6,99 грн за 1 м3 поступят в марте. Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

По его словам, если бы правительство не установило предельную цену на газ для населения, то его стоимость в феврале выросла бы примерно на четверть.

"Частично снижение цены за февраль компенсирует большие суммы, которые люди будут вынуждены платить за январь в феврале", – сказал Витренко.

Он отметил, что ограничить предельную цену газа для населения с 1 января было невозможно.

"Задним числом делать это очень трудно. Не было юридического механизма заставить компании, которые уже начали поставлять товар, ретроспективно снизить цену", – уточнил врио министра энергетики.

Витренко добавил, что 6,99 грн за 1 м³ газа – это минимальная цена, которая была на рынке (с 1 января ее установило ООО "Газ АП" (Херсон)). Если газсбыты откажутся с 1 февраля отпускать газ населению по 6,99 грн за 1 м³ – это будет делать "Нафтогаз" и другие компании.

"Для этого есть механизм "поставщика последней надежды". Люди без газа не останутся", – успокоил Витренко.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что НКРЭКУ ограничит тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 25 января недовольные приходили к Офису президента в Киеве.

26 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за текущий месяц украинцам не будут начислять штрафы и пеню за газ и тепло.