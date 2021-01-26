Мировая экономика в 2020 году из-за пандемии уменьшилась на 3,5% – МВФ

В условиях неопределенности из-за пандемии коронавируса Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 5,5% в 2021 году и на 4,2% в 2022 году.

По данным МВФ, падение испытали все крупные экономики мира Фото: EPA

Глобальная экономика в 2020 году из-за пандемии коронавируса уменьшилась на 3,5%, это на 0,9% выше, чем прогнозировалось. Такие данные опубликовал Международный валютный фонд.

Кризис, вызванный пандемией, оказал серьезное неблагоприятное воздействие на женщин, молодежь, бедных, неформально занятых и тех, кто работает в секторах с интенсивным контактом, отметили в МВФ.

"В условиях исключительной неопределенности прогнозируется рост мировой экономики на 5,5% в 2021 году и на 4,2% в 2022 году. Прогноз на 2021 год пересмотрен на 0,3% по сравнению с предыдущим, он отражает ожидания от использования вакцин и дополнительной политической поддержки крупных стран", – сказано в обзоре экономики.

В Фонде отметили, что восстановление экономик стран будет значительно различаться в зависимости от доступа к "медицинскому вмешательству, эффективности политической поддержки".

По данным МВФ, падение испытали все крупные экономики мира: США – -3,4%, Япония – -5,1%, Канада – -5,5%, Испания – -11,1%, Франция – -9%.

Инфографика: imf.org

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В июне 2020 года МВФ прогнозировал, что мировая экономика в 2020 году сократится на 4,9% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.