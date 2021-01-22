ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украина не получит очередной транш МВФ в ближайшее время и надеется на продление программы – СМИ

По информации LB.ua, у Украины нет шанса на получения транша Международного валютного фонда в ближайшее время. Это связано с тем, что в стране не решили проблемы, возникшие во второй половине 2020 года и затормозившие пересмотр программы stand-by, а также появились новые.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эксперты МВФ передадут результаты своей работы менеджменту, который после изучения документов сделает заявление
Эксперты МВФ передадут результаты своей работы менеджменту, который после изучения документов сделает заявление
Фото: depositphotos.com

22 января вечером или 25 января миссия Международного валютного фонда закончит технические переговоры по пересмотру программы кредитования Украины. Об этом сообщает LB.ua.

Эксперты фонда с 11 января анализировали выполнение правительством взятых на себя обязательств по программе stand-by и готовили корректировки меморандума о сотрудничестве. Это был второй раунд переговоров, первый прошел в третьей декаде декабря прошлого года, отметило издание.

Эксперты передадут результаты своей работы менеджменту, который после изучения документов сделает заявление от МВФ. По информации LB.ua, у Украины нет оснований на получения транша в ближайшее время.

"Заявления и прогнозы о том, что деньги могут быть в первом квартале практически безосновательны. В Украине не только не решили проблемы, которые возникли во второй половине 2020 года и затормозили пересмотр программы, но и добавили новых", – подчеркнули в материале.

По данным издания, из программы общим объемом в $5 млрд не выбрано почти $3 млрд, поэтому Украина надеется на продление срока действия программы на полгода – с 18 до 24 месяцев.

Препятствием для получения транша может стать введение регулирование цены газа. По информации LB.ua, дополнительным маяком может стать изменение закона "О Нацбанке", которым предусмотрен пересмотр полномочий Совета НБУ.

"Еще одним условием может стать запрет регулятору выходить на вторичный рынок ОВГЗ. Этот механизм используется для наполнения бюджета при нехватке денег. То есть Минфин выпускает ОВГЗ, продает их, в том числе и банкам, и пополняет бюджет. На первичном рынке, то есть напрямую у Минфина, Нацбанку ОВГЗ покупать запрещено, а на вторичном можно", – отмечает издание.

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 18 января установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что вопрос госрегулирования цены на газ обсуждался с представителями миссии Фонда. В МВФ были обеспокоены намерениями Украины, так как Киев в меморандуме с Фондом взял на себя четкие обязательства, что механизмы тарифообразования должны быть рыночными, подчеркивал министр 14 января. В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с представителями Фонда по вопросу, касающемуся цены на газ.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко высоко оценивает шансы на пересмотр программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом он заявил на брифинге 21 января.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.

21–23 декабря миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января и, по данным СМИ, завершит пересмотр программы до конца этой недели.

Теги: Украина, МВФ, НБУ, деньги, Нацбанк, транш, финансы, госрегулирование, Сергей Марченко, ОВГЗ, Минфин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас
Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас
"Выглядела, будто на шестом месяце беременности". Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников
"Выглядела, будто на шестом месяце беременности". Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
  "Пригласил к себе домой чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  "Пригласил к себе домой – чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе
  Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе
"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление
"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление
Квинта показал небритого Винника
Квинта показал небритого Винника
"Немного запустил себя". Козловский показал полуголое располневшее тело
"Немного запустил себя". Козловский показал полуголое располневшее тело
Умерла звезда сериала "Вавилон 5" Фурлан
Умерла звезда сериала "Вавилон 5" Фурлан
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS