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Глава НБУ высоко оценивает шансы на пересмотр программы с МВФ

В 2021 году ожидается поступление средств от МВФ в рамках текущей программы stand-by, а также официальное финансирование от ЕС, Всемирного банка и других международных партнеров, отметили в Нацбанке Украины. Глава регулятора Кирилл Шевченко заявил о прогрессе в переговорах с МВФ.

Шевченко: Переговоры с МВФ продолжаются и прогресс, безусловно, есть
Шевченко: Переговоры с МВФ продолжаются и прогресс, безусловно, есть
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко высоко оценивает шансы на пересмотр программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом он заявил на брифинге 21 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Как вы знаете, сейчас продолжается работа МВФ в Украине. Мы оцениваем шансы на пересмотр программы как высокие. Переговоры продолжаются и прогресс, безусловно, есть", – сказал он.

Шевченко отметил, что в конце 2020 года было предпринято несколько важных шагов для продолжения сотрудничества, в частности, был утвержден госбюджет на 2021 год и восстановлены полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

"В связи с тем, что сейчас продолжается работа миссии, на сегодня мы воздержимся от более развернутых комментарией по этому вопросу", – сказал Шевченко.

Как заявили в НБУ 21 января, основным предположением, которое правления регулятора принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ.

"В 2021 году ожидается поступление средств от МВФ в рамках текущей программы stand-by, а также официальное финансирование от ЕС, Всемирного банка и других международных партнеров. Эти средства позволят профинансировать значительную часть бюджетных потребностей в 2021 году. Сотрудничество с фондом остается важным сигналом и для иностранных инвесторов. Она существенно упростит доступ и удешевит плановые привлечения правительства на внешних рынках. Благодаря финансированию от МВФ и других партнеров Украина сможет поддерживать международные резервы на уровне около $30 млрд. несмотря на значительные объемы погашений внешнего долга", – отметили в НБУ.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Шмыгаль заявил 17 декабря, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.

21–23 декабря миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января и, по данным СМИ, завершит пересмотр программы до конца этой недели.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВФ, НБУ, Нацбанк, транш, Кирилл Шевченко
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