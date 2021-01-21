Украина может получить транш МВФ в первом квартале 2021 года

У Украины есть шансы получить транш Международного валютного фонда в январе-марте 2021 года, более консервативный сценарий предусматривает получение транша в апреле-июне. Об этом заявили аналитики Bank of America.

Украина может получить транш Международного валютного фонда в январе-марте 2021 года, несмотря на введение госрегулирования газового рынка. Об этом 20 января сообщило информагентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на документы Bank of America.

МВФ может отсрочить транш в связи с введением госрегулирования, но фонд, скорее всего, учтет временный характер снижения цен на газ и чрезвычайные условия пандемии. Более консервативный сценарий, по прогнозу аналитиков, предусматривает получение транша в апреле-июне, сказано в сообщении.

"Высокие потребности финансирования в 2021 году должны удержать Украину в сотрудничестве с МВФ", – отметили эксперты.

Они отметили, что дополнительные риски для общего инвестиционного процесса в Украине связаны "с обещанным толчком к реформе правосудия".

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 18 января установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что вопрос госрегулирования цены на газ обсуждался с представителями миссии. В МВФ были обеспокоены намерениями Украины, так как Киев в меморандуме с Фондом взял на себя четкие обязательства, что механизмы тарифообразования должны быть рыночными, подчеркивал министр 14 января. В тот же день Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с представителями Фонда по вопросу, касающемуся цены на газ.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.

21–23 декабря миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января и, по данным СМИ, завершит пересмотр программы до конца этой недели.