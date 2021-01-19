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"МВФ важен не из-за сумм денег". Глава Минфина Украины озвучил планы по использованию средств фонда

Использование средств Международного валютного фонда для прямого финансирования госбюджета Украины должно прекратиться до 2023 года, считает министр финансов Сергей Марченко.

Марченко: МВФ важен как институциональный кредитор
Марченко: МВФ важен как институциональный кредитор
Фото: mof.gov.ua

Украина все еще нуждается в средствах Международного валютного фонда (МВФ). Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил австрийской газете Der Standard в интервью, которое было опубликовано 15 января.

Перевод публикации на украинский язык Министерство финансов разместило 19 января.

"МВФ важен как институциональный кредитор, а не из-за сумм денег, которые он предоставляет. Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы", - сказал министр.

По его словам, Украина в 2021 году будет зависеть "от хороших новостей от МВФ", но хочет изменить формат сотрудничества.

"На данный момент МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации. Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года, чтобы мы могли занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимыми относительно своих заимствований", - объяснил Марченко.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.

21–23 декабря миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января.

Теги: госбюджет, МВФ, экономика, бюджет, Министерство финансов, деньги, кредиты, транш, финансы, финансирование, Сергей Марченко, сотрудничество, Минфин
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