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Вступили в силу законы, которые частично восстанавливают полномочия НАПК

Вступление в силу законов не восстановит работу Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции в один момент, на утверждение новых нормативно-правовых актов отведено два месяца, рассказал глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

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Закон № 1079-ІХ был принят Верховной Радой 15 декабря
Закон № 1079-ІХ  был принят Верховной Радой 15 декабря
Фото: president.gov.ua

30 декабря вступили в силу законы, которые частично разблокируют работу Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. 

Законы №1074-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" и №1079-ІХ "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции" были опубликованы в парламентской газете "Голос України" 29 декабря.

Пресс-служба НАПК в Facebook отметила, что с сегодняшнего дня восстановлены полномочия агентства, которые были заблокированы решением Конституционного Суда Украины от 27 октября.

"После двух месяцев работы "на паузе" НАПК, наконец, может начать восстановление работы по всем направлениям. Должен отметить, что работа НАПК не восстанавливается в один момент. Ведь новый закон внедряет ряд изменений, из-за которых мы должны утверждать обновленные подзаконные нормативно-правовые акты для полноценного восстановления работы. До двух месяцев закон отводит на внесение изменений в порядки полных проверок деклараций, согласование их с Высшим советом правосудия и Конституционным судом, государственной регистрации в Министерстве юстиции", – сказал глава НАПК Александр Новиков. 

В агентстве отметили, что высказывали замечания к закону № 1079-ІХ. 

"Закон обязывает НАПК информировать Высший совет правосудия или КСУ о начале мониторинга образа жизни любого судьи. Поэтому любые мероприятия по мониторингу образа жизни судей не будут эффективными. Составлять протоколы в отношении судей имеют право только председатель НАПК и его заместители. Это может создать опасный прецедент – прописывание отдельных процедур некоторых категорий правонарушителей, что грубо противоречит действующей практике составления протоколов другими органами", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/3654337134626184

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказания за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.

15 декабря Верховная Рада приняла закон, который восстанавливает полномочия НАПК. 25 декабря Зеленский его подписалКак заявила глава антикоррупционного комитета парламента, нардеп от "Слуги народа" Анастасия Радина, документ соответствует недавно обнародованному выводу Венецианской комиссии. Он восстанавливает те полномочия НАПК, в отношении которых КСУ не привел правовой позиции по поводу их неконституционности. Также Рада приняла другой закон, который устанавливает особенности составления протокола об административных правонарушениях в отношении судей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Конституционный Суд, КСУ, НАПК, Александр Новиков (НАПК)
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