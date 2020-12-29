Доступ к госреестру деклараций могут ограничить до конца года – Немчинов

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов отметил, что до конца года могут наблюдаться ошибки в работе реестра деклараций, а субъекты декларирования могут не находить в персональном электронном кабинете ранее поданные документы.

Весь функционал реестра деклараций будет восстановлен по завершении его модернизации Фото: depositphotos.com

В связи с модернизацией до конца 2020 года может быть частично ограничен доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в Telegram.

Министр отметил, что в этот период могут наблюдаться ошибки в работе реестра, а субъекты декларирования могут не находить в персональном электронном кабинете ранее поданные документы.

"Полноценный переход на обновленную версию реестра требует определенного времени, и после его завершения весь функционал и представленные документы будут восстановлены. В обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца", – добавил Немчинов.