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ПОЛИТИКА

СНБО одобрил законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование

После доработки законопроекта об усилении ответственности за недостоверное декларирование президент Владимир Зеленский намерен внести его в парламент как неотложный.

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СНБО одобрил законопроект 29 декабря
СНБО одобрил законопроект 29 декабря
Фото: president.gov.ua

Совет нацбезопасности и обороны на заседании 29 декабря одобрил законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Проект закона предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие законодательные акты. После дорабтки президент внесет его в Верховную Раду как неотложный.

"Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект в компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм", – сказал глава государства.

Глава парламентского комитета по вопрсоам правовой политики, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин заявил, что должна быть восстановлена не только уголовная ответственность, но и "соответствующее наказание" за недостоверное декларирование.

"СНБО поддержал позицию президента по восстановлению такого вида наказания, как лишение свободы за недекларирование и за недостоверные сведения в электронных декларациях наших чиновников", – сказал политик.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказания за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.

15 декабря Верховная Рада приняла закон, который восстанавливает полномочия НАПК. 25 декабря Зеленский его подписалКак заявила глава антикоррупционного комитета парламента, нардеп от "Слуги народа" Анастасия Радина, документ соответствует недавно обнародованному выводу Венецианской комиссии. Он восстанавливает те полномочия НАПК, в отношении которых КСУ не привел правовой позиции по поводу их неконституционности. Также Рада приняла другой закон, который устанавливает особенности составления протокола об административных правонарушениях в отношении судей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, коррупция, СНБО, Владимир Зеленский, НАПК, электронное декларирование, нардеп Андрей Костин
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