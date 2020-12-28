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Зеленский внесет в Раду новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства – Ермак

Президент Украины намерен подать в Верховную Раду законопроект, который предусматривает лишение свободы за нарушение антикоррупционного законодательства, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Ермак анонсировал ужесточение антикоррупционного законодательства
Ермак анонсировал ужесточение антикоррупционного законодательства
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в январе 2021 года внести в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал 28 декабря во время общения с журналистами в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства будет подан президентом в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее", – сказал Ермак.

Других деталей он не привел.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказания за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.

15 декабря Верховная Рада приняла закон, который восстанавливает полномочия НАПК. 25 декабря Зеленский его подписалКак заявила глава антикоррупционного комитета парламента, нардеп от "Слуги народа" Анастасия Радина, документ соответствует недавно обнародованному выводу Венецианской комиссии. Он восстанавливает те полномочия НАПК, в отношении которых КСУ не привел правовой позиции по поводу их неконституционности. Также Рада приняла другой закон, который устанавливает особенности составления протокола об административных правонарушениях в отношении судей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, конституция, Конституционный Суд, Владимир Зеленский, законопроект, КСУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, декларирование, Андрей Ермак
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