В 2021 году в Украине могут запустить Единый портал для сообщений о коррупции – НАПК

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции уже работает над концепцией портала для сообщений о коррупции и планирует запустить его до конца следующего года, рассказал руководитель департамента НАПК Сергей Деркач.

По словам Деркача, в НАПК надеются, что Рада примет законопроект в следующем году Фото: Serhiy Derkach / YouTube

В 2021 году в Украине могут запустить портал для сообщений о коррупции. Об этом на брифинге 28 декабря сказал руководитель департамента предотвращения и выявления коррупции Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Сергей Деркач, пишет УНИАН.

По его словам, в НАПК надеются, что в 2021 году Верховная Рада примет законопроект, который предусматривает создание Единого портала для сообщения о коррупции, поскольку сейчас гражданам не совсем понятно, в какой именно орган обращаться с такими сообщениями.

Агентство уже работает над концепцией портала и планирует запустить его до конца следующего года.

Руководитель управления защиты обличителей и сообщений о коррупции департамента предупреждения и выявления коррупции НАПК Василий Луцик заявил, что создание этого портала упростит работу антикоррупционных органов, поскольку сейчас каждый из них обязан создать отдельный портал для сообщения о коррупции.

"Создание этих каналов является очень ценным для государственного органа, и с целью минимизации расходов из госбюджета было решено создать единую централизованную систему, через которую гражданин может зайти и сообщить о коррупции в любом органе, а это сообщение автоматически попадет в тот орган, который имеет компетенцию для его рассмотрения", – заявил он.

Луцик добавил, что создание портала позволит НАПК контролировать сроки рассмотрения сообщений, а гражданам даст возможность получить статус обличителя.

Закон об обличителях коррупции вступил в силу 1 января 2020 года. Документ ввел правовой статус "обличителей" как лиц, сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения. Закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок этой процедуры, освобождает обличителей от юридической ответственности и обеспечивает им государственную защиту, в частности, их трудовых прав.