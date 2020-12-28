ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В 2021 году в Украине могут запустить Единый портал для сообщений о коррупции – НАПК

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции уже работает над концепцией портала для сообщений о коррупции и планирует запустить его до конца следующего года, рассказал руководитель департамента НАПК Сергей Деркач.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Деркача, в НАПК надеются, что Рада примет законопроект в следующем году
По словам Деркача, в НАПК надеются, что Рада примет законопроект в следующем году
Фото: Serhiy Derkach / YouTube

В 2021 году в Украине могут запустить портал для сообщений о коррупции. Об этом на брифинге 28 декабря сказал руководитель департамента предотвращения и выявления коррупции Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Сергей Деркач, пишет УНИАН.

По его словам, в НАПК надеются, что в 2021 году Верховная Рада примет законопроект, который предусматривает создание Единого портала для сообщения о коррупции, поскольку сейчас гражданам не совсем понятно, в какой именно орган обращаться с такими сообщениями.

Агентство уже работает над концепцией портала и планирует запустить его до конца следующего года.

Руководитель управления защиты обличителей и сообщений о коррупции департамента предупреждения и выявления коррупции НАПК Василий Луцик заявил, что создание этого портала упростит работу антикоррупционных органов, поскольку сейчас каждый из них обязан создать отдельный портал для сообщения о коррупции. 

"Создание этих каналов является очень ценным для государственного органа, и с целью минимизации расходов из госбюджета было решено создать единую централизованную систему, через которую гражданин может зайти и сообщить о коррупции в любом органе, а это сообщение автоматически попадет в тот орган, который имеет компетенцию для его рассмотрения", – заявил он.

Луцик добавил, что создание портала позволит НАПК контролировать сроки рассмотрения сообщений, а гражданам даст возможность получить статус обличителя.

Закон об обличителях коррупции вступил в силу 1 января 2020 года. Документ ввел правовой статус "обличителей" как лиц, сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения. Закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок этой процедуры, освобождает обличителей от юридической ответственности и обеспечивает им государственную защиту, в частности, их трудовых прав.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, коррупция, НАПК, Сергей Деркач
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса
"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
"Прощай, декабрь". Подкопаева на отдыхе позировала в объятиях мужа
"Прощай, декабрь". Подкопаева на отдыхе позировала в объятиях мужа
Названо имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
Названо имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS