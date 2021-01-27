"Власть будет вынуждена прислушиваться к народу". Зеленский прокомментировал принятие закона о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января заявил, что приветствует принятие Верховной Радой закона "О народовластии через всеукраинский референдум". Об этом сообщила пресс-служба президента.
"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа. Референдум является весомым инструментом расширения демократии в Украине", – заявил глава государства.
Он считает, что документ делает "более четким" диалог между властью и обществом.
В Офисе президента напомнили, какие вопросы не могут рассматривать на референдуме:
26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о проведении референдума. Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.
Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что закон не идеален, однако в него включено необходимое количество предохранителей, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.