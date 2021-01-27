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Разумков рассказал, когда в Украине собираются провести референдум

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время в Украине референдум проводить не будут.

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Разумков напомнил, что первый вопрос, который власти планируют вынести на всенародный референдум, о продаже земли иностранцам
Разумков напомнил, что первый вопрос, который власти планируют вынести на всенародный референдум, – о продаже земли иностранцам
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что всеукраинский референдум, закон о котором сегодня был принят парламентом, смогут провести не раньше, чем в 2022 году. Об этом он сказал 26 января в эфире "112 Украина".

По его словам, в ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум, поскольку закон предусматривает его проведение только с 2022 года. 

Первый вопрос, который планируют вынести на референдум, – можно ли продавать земли сельскохозяйственного назначения иностранцам. 

"В том варианте закона, который сегодня был представлен в ВР, было именно так... Проведение такого референдума возможно в 2022 году, если на это будет воля народа", – сказал Разумков.

На его проведение потребуется 2 млрд грн. "Сегодня есть ограничения и по финансам, вы все понимаете, что мы находимся в режиме COVID, в режиме довольно серьезной экономии бюджетных средств", – отметил политик.

В случае проведения референдума средства будут выделяться из резервного фонда государства.

"В законе предусматривалось, что эти средства должны ежегодно аккумулироваться и храниться в течение года, и только 1 декабря куда-то перераспределяться. Но извините, 2 млрд – это достаточно серьезная цифра для того, чтобы позволять государству хранить их 11 месяцев, а в 12-м месяце непонятно куда их отправлять. Поэтому как раз парламент поддержал предложение этого не делать и в случае, если будет необходимость референдума, выделять из резервного фонда",– рассказал председатель парламента.

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о проведении референдума. Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что закон не идеален, однако в него включено необходимое количество предохранителей, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.

Теги: референдум, бюджет, Ольга Айвазовская, парламент, Резервный фонд, продажа земли, Дмитрий Разумков
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