В Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам в течение трех лет – Минагрополитики

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что украинцев 30 лет пугали рассказами, что они потеряют все, что имеют, в случае снятия моратория на продажу земли иностранцам.

Лещенко подчеркнул, что инвесторы не спешат в Украину, поскольку не видят стабильного законодательства в вопросе рынка земли Фото: agropolit.com

В ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам. Об этом в интервью Rzeczpospolita 5 января заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Он напомнил, что пока что земли сельскохозяйственного назначения в Украине доступны для покупки только физическим лицам, являющимся гражданами Украины. Иностранцы же могут заключать договоры на долгосрочную аренду.

Министр также подчеркнул, что сейчас инвесторы не спешат с инвестициями в Украину, поскольку не видят стабильного законодательства в вопросе рынка земли.

Лещенко отметил, что противники земельной реформы в Украине утверждали, что мораторий на продажу – лучшая форма защиты украинской земли, и смогли убедить в этом украинских граждан.

По словам министра, "люди верили, что после снятия моратория земли перейдут к иностранцам и они потеряют все, что имеют". Он добавил, что таким исходом украинцев пугали 30 лет, а потому нельзя изменить систему рынка земли в Украине за один день.